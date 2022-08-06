Ahmet Davutoğlu'ndan Recep Tayyip Erdoğan'a; Hangisi ihanet?
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "İhanet ettiler" sözlerine yönelik sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Berat Albayrak, Ethem Sancak, Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin de yer aldığı videoda Davutoğlu, “Hangisi ihanet, Sayın Erdoğan?” diye sordu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yönelik “İhanet ettiler, o makamlara layık oldukları için gelmediler” sözlerine ilişkin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, “Hangisi ihanet, Sayın Erdoğan?” başlıklı bir video yayınladı.
Davutoğlu'nun paylaştığı videoda görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD tarafından 'İran ambargosunu delmekle' suçlanan ve dönemin hükümet bakanlarına 'rüşvet' iddialarıyla gündeme gelen Reza Zarrab'a plaket veren AKP'liler, geçtiğimiz günlerde AKP'den ayrılarak Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak'ın görüntülerinin yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yer verildi.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Hangisi ihanet, Sayın Erdoğan? pic.twitter.com/1N6l03v6W5— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) August 5, 2022
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