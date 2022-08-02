Ahmet Davutoğlu'ndan 'Berat Albayrak' açıklaması

02 Ağustos 2022 Salı, 08:45

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik “İhanet ettiler, o makamlara layık oldukları için gelmediler” sözlerine bir kez daha yanıt verdi.

"KENDİSİNİ DİNLEYEN KİTLELERİ HİPNOTİZE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Davutoğlu, “Sayın cumhurbaşkanının son dönemde takındığı üslup, kendisi her hakka sahip, muhataplarının ise hiçbir hakkı yok. Kendi başkanını ihanetle suçluyor. Bu suçlama siyasi rakibinize bile yapılamaz. İhanet suçlamasının içini doldurması lazım. O her türlü hak ile sizi suçluyor, suçlamanın sınırı da yok. Kendi başkanına liyakatsız ve hain suçlamasının iki suçlamanın da altının boş olduğunu en iyisi kendisi biliyor. Sadece kendisini dinlediğini düşündüğü kitleleri bir anlamda hipnotize etmeye çalışıyor. Birtakım provokatörleri karşıma çıkarmaya çalışıyor” diye konuştu.

"CANLI YAYINDA KARŞIMA ÇIKSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okuyarak canlı yayında tartışmaya çağırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Davutoğlu, “İstediği gazetecileri karşıma çıkarsın, kendisi otursun. Kendisine bütün sorular önceden verilsin. Hatta bir ekip de hazırlasın arkasına onu oturtsun, bir de prompter koysun ondan da takip etsin. Ben tek başıma, yalın kılıç, en berrak halimle oraya oturacağım tek başıma. İhanet neyse gözümün içine baka baka ihanet neyse söyleyecek. Onun anladığı anlamda ihanet, körü körüne kendisine sadakat dışında bir şey yaparsanız ihanet. Kusura bakmasın, benim borcum bu millete” ifadelerini kullandı.

“HODRİ MEYDAN, HESAPLAŞMAYA VARIM”

“Ben hazırım, meydan okuyorum. Hodri meydan, ben hesaplaşmaya varım” diyerek Erdoğan’a seslenen Davutoğlu, “Hangi aşamada liyakatsız olmuşum söylesin, neye ihanet ettiğimi söylesin” çıkışında bulundu.

“ERDOĞAN, KUKLA ADAMLARLA ÇALIŞTIĞINDA ÜLKENİN PROFİLİ DÜŞTÜ”

Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Tayyip Erdoğan, doğru insanlarla çalıştığında liderliği başarıyla taçlandı herkes takdir etti. Tayyip Erdoğan, doğru insanlar yerine körü körüne itaat eden kukla adamlarla çalıştığında, düşük profilli başbakanlarla çalıştığında kendisiyle birlikte ülkenin de ekibinin de profili düştü. Tercihlerini o yaptı. Bizi getirirken de tercihi o yaptı.

BERAT ALBAYRAK’IN SİYASETE GİRME SEBEBİNİ AÇIKLADI

Berat Albayrak'ı siyasi sürece sokma sebebi, kendi yakını birinin statüyü sürdürmesiydi. Berat Albayrak, bir gece yarısı attığı mesajla onu yarı yolda bıraktı. ‘Benden sonra benden biri güce sahip olacak' düşüncesi partiler, devletleri bitirendir. Gücün sahibi siz değilsiniz. Millet için bu gücü emanet için alırsınız. Türk siyasetinde gücü alan gücü sahipleniyor. Birçok parti ve devlet içinde de en büyük zaaf bu…Sayın Erdoğan kendisini gücün maliki, devletin maliki gibi görmeye başladı”

"AKP TABANINDA POPÜLARİTEM ARTINCA…"

Davutoğlu, “Benim AKP tabanı ve teşkilatları nezdinde popülaritem artınca başka insanların önü tıkanmış gibi oldu. Sayın Binali Yıldırım'ın, Sayın Süleyman Soylu'nun, Sayın Berat Albayrak'ın… Erdoğan'ın hedefi bunun devamını sağlamaktı. İşte sıkıntı burada” diye ekledi.