Ahmet Davutoğlu'ndan 'Sinan Ateş' önerisi: MHP Genel Merkezi'nin önündeki caddeye adı verilsin

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili Erdoğan, Bahçeli ve Soylu'ya "Neyi bekliyorsunuz" diye sordu, Ateş'in adının bir caddeye verilmesini önerdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 01:20
Ahmet Davutoğlu'ndan 'Sinan Ateş' önerisi: MHP Genel Merkezi'nin önündeki caddeye adı verilsin
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Davutoğlu, MHP Genel Merkezi'nin önündeki caddeye Ateş'in adının verilmesini teklif etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Davutoğlu, "Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde hain bir suikast sonucu öldürülmesinin üzerinden 35 gün yani 840 saat geçti. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? MHP Genel Merkezi'nin önündeki caddeye merhum Sinan Ateş'in adının verilmesini öneriyorum" dedi.


MHP Sinan Ateş ahmet davutoğlu

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