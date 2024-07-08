Suriye anketi yeniden gündem oldu: Yurttaş 'Esad ile görüşmeye' ne diyor?

Yayınlanma: 08.07.2024 - 20:59

Güncelleme: 08.07.2024 - 20:59

Geçtiğimiz ay AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok” ifadelerinin ardından, Areda Survey’in iki yıl önce gerçekleştirdiği Türkiye-Suriye ilişkilerine dair araştırma yeniden gündem oldu.

Areda Survey araştırma şirketinin 2.000 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 64,3’ü Türkiye ile Suriye ilişkilerinin geliştirilmesini ve ilişkilerin yeniden başlaması gerektiğini savunuyor. Yüzde 35,7’si ise bu yakınlaşmayı olumsuz değerlendiriyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2.000 kişinin katıldığı ve 23-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.