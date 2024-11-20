Ahmet Davutoğlu'ndan teğmenlere cezaya destek

Yayınlanma: 20.11.2024 - 11:17

Güncelleme: 20.11.2024 - 11:19

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet törenine damga vuran "kılıçlı yemin" törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine destek verdi.

Davutoğlu, NOW TV'de katıldığı Çalar Saat programında, konuyla ilgili görüşünün sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Devlet belli bir düzen içinde işler. Yoksa devleti ve devletin kurumlarını sembollere, sloganlara indirgersek bu çok zarar verici. Muhtevaya kimse karşı çıkmaz. O başarılı teğmenlerimizin hepsinin alnından öperiz.

Ben yıllarca Kara Harp Okulu'nda Hava Harp Okulu'nda ders verdim. O teğmenlerin nasıl yetiştiğini bilirim. Ders biterken kalkardı bir subay, "hazırol"a geçerek "ders bitmek üzere efendim" diyerek işaret ederdi. Tam bir disiplin şeydir.

Mezuniyet töreninde teğmenler ikiye ayrılmış oldu. Kılıç çekenler veya and içenler, içmeyenler. Bu çok yanlış bir şey. Talat Aydemir'in olayları, onlar da kendilerini 'Mustafa Kemal'in askerleri' olarak görüyorlardı. Bunlarla karşılaştırdığım için demiyorum. Yalnız öyle oldu ki tasfiye edildiler ve TSK en kıymetli subaylarını kaybetti.

Bu net disiplinsizliktir, kimsenin ne dediğine bakmam, devlet düzenine bakarım. Eğer bir törende yapılacaksa topluca yapılmalı. Tepki anlamında demiyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu, Teğmen İzzet Talip Akarsu, Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a “TSK’dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını duyurmuştu. Ardından bu sayı beşe çıktı. Bağcıoğlu son olarak Teğmen Batuhan Gazi Kılıç’ın da Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirmişti.