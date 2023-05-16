2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ahmet Davutoğlu'ndan 'YSK' açıklaması: 'Çok vahim'

Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği ve kaydırma yapıldığı iddiaları hakkında "Çok vahim. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 22:44
Ahmet Davutoğlu'ndan 'YSK' açıklaması: 'Çok vahim'
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14 Mayıs seçimlerinin ardından YSK sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması çok sayıda sandık tutanağında yanlışlık yapıldığını ortaya çıkardı. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Davutoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!"


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