Ahmet Davutoğlu'ndan 'YSK' açıklaması: 'Çok vahim'
Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği ve kaydırma yapıldığı iddiaları hakkında "Çok vahim. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli" dedi.
14 Mayıs seçimlerinin ardından YSK sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması çok sayıda sandık tutanağında yanlışlık yapıldığını ortaya çıkardı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Davutoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!"
YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) May 16, 2023
Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı