Temel Karamollaoğlu'ndan anlamlı paylaşım

Yayınlanma: 16.05.2023 - 19:40

Güncelleme: 16.05.2023 - 19:40

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine Anadolu Ajansı’nın gecikmeli veri manipülasyonu damga vururken, bugün seçimlerle ilgili şaibe iddiası ortaya atıldı.

Muhalefetten şaibe iddialarına peş peşe açıklama yapılırken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan da "manidar" bir paylaşım geldi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır" ifadelerini kullandı.



