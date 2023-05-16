2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Temel Karamollaoğlu'ndan anlamlı paylaşım

14 Mayıs seçimlerinin ardından YSK sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması çok sayıda sandık tutanağında yanlışlık yapıldığını ortaya çıkardı. Olayın ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır.” paylaşımını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2023 - 19:40
Temel Karamollaoğlu'ndan anlamlı paylaşım
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14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine Anadolu Ajansı’nın gecikmeli veri manipülasyonu damga vururken, bugün seçimlerle ilgili şaibe iddiası ortaya atıldı.

Muhalefetten şaibe iddialarına peş peşe açıklama yapılırken, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan da "manidar" bir paylaşım geldi.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır" ifadelerini kullandı.



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