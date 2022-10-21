Ahmet Eşref Fakıbaba 'Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişiler' sözlerini kime söyledi?

21 Ekim 2022 Cuma, 12:08

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaparak AKP’den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba; "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

FAKIBABA'DAN AÇIKLAMA

AKP üyeliği ve milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini söyleyen Fakıbaba, istifa açıklamasında "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" sözlerine açıklık getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, gündem olan sözleri kime söylediğini açıkladı.

AKP içerisindeki kişileri kasdeden Fakıbaba "İçerisinde hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var. Tefeci var. Kimi kastedeceğim?" dedi.

"YOLUNU ARIYORDU"

Öte yandan AKP'den de Fakıbaba savunması geldi. Fakıbaba'nın istifasının zaten beklenildiğini söyleyen bir AKP'li isim "Aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu. Sürpriz değil. İl başkanıyla kavgalı, yerelde kavgalı" dedi.