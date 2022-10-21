Ahmet Eşref Fakıbaba 'Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişiler' sözlerini kime söyledi?
AKP Şanlıurfa Milletvekili ve eski bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifasının perde arkasını açıkladı.
Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaparak AKP’den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Fakıbaba; "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.
FAKIBABA'DAN AÇIKLAMA
AKP üyeliği ve milletvekilliğinden istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini söyleyen Fakıbaba, istifa açıklamasında "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" sözlerine açıklık getirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, gündem olan sözleri kime söylediğini açıkladı.
AKP içerisindeki kişileri kasdeden Fakıbaba "İçerisinde hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var. Tefeci var. Kimi kastedeceğim?" dedi.
"YOLUNU ARIYORDU"
Öte yandan AKP'den de Fakıbaba savunması geldi. Fakıbaba'nın istifasının zaten beklenildiğini söyleyen bir AKP'li isim "Aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu. Sürpriz değil. İl başkanıyla kavgalı, yerelde kavgalı" dedi.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıradaki isim belli oldu
- Liz Truss istifa etti
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Belli ki söylediklerime mutlu olmamışlar...'
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...