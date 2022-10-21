Yandaştan al haberi: Fakıbaba'nın ardından AKP'de istifalar devam edecek mi?

21 Ekim 2022 Cuma, 09:35

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, dün sosyal medya hesabından açıklama yaparak AKP’den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba; "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Eski AKP'li vekilin hangi partiye geçeceği konuşulurken Fakıbaba, tercihini İYİ Parti'den yapacağını ifade etti.

Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Fakıbaba, "İYİ Parti'ye katılacağım doğru. Bu yolda çok iyi arkadaşlarım da oldu ancak uyuşamadıklarım da oldu. Şu an isim veremem. Ancak şimdi huzurluyum, rahatım. Çok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum Bu bir takım oyunudur ve lidere inanıyorum. İYİ Parti'nin lideri çok iyi bir takım lideri. Bu takımın Türkiye'yi yöneteceğine inancım sonsuz" ifadelerini kullandı.

YANDAŞTAN KULİS BİLGİSİ

Akit gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ise tv100'de Sağlı Sollu programında AKP kulislerinden dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yakışıklı, bir AKP'li veklin daha istifasını verebileceğini söylerken o ismin istifa için kulis yaptığını da aktardı.

Yakışıklı, şöyle dedi:

"Yerel siyaset anlamında Şanlıurfa’daki AKP’li siyasetçilerle Fakıbaba arasında anlaşmazlık olduğunu söylediler. Şanlıurfa’da AKP içerisinde belki 1 vekilin daha istifa etme noktasında çalışmalar olduğunu öğrendim."