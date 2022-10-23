Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasından sonra AKP'de 'adaylık sancısı'

23 Ekim 2022 Pazar, 09:47

Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etmişti.

Fakıbaba açıklamasında, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" demişti.

Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Fakıbaba, "İYİ Parti'ye katılacağım doğru. Bu yolda çok iyi arkadaşlarım da oldu ancak uyuşamadıklarım da oldu. Şu an isim veremem. Ancak şimdi huzurluyum, rahatım. Çok başarılı işler yapacağımıza inanıyorum Bu bir takım oyunudur ve lidere inanıyorum. İYİ Parti'nin lideri çok iyi bir takım lideri. Bu takımın Türkiye'yi yöneteceğine inancım sonsuz" ifadelerini kullanmıştı.

KOPUŞLAR GELECEK Mİ?

Fakıbaba’nın sözleri seçim bölgesine dair sorunlar olarak nitelendirilirse de parti içinde diğer birçok kentte de benzer problemler yaşandığı biliniyor.

Gazete Duvar'ın AKP kulislerinden aktardığına göre, ortaya çıkan sorunlarda yeni sistemde etkisi azalan milletvekillerinin seçim bölgelerinde uyguladıkları 'yoğun pres' çok etkili.

'SEVGİ - SAYGI DUYULAN KİŞİLERLE YOL ALINMALI'

Partide etkin bir isim bu durumu, “Özellikle Anadolu’daki illerde milletvekili arkadaşlarımız her şeye hakim olmak istiyor. Sadece kendisi değil, ailesi de müdahalelerde bulunuyor. Milletvekilleri arasında da bu nedenle çekişmeler yaşanıyor. Vatandaşın verdiği yetki dışında yetki kullanmaya çalışıyorlar. Bu da tepki yaratıyor. Önümüzdeki seçimlerde bu açıdan doğru aday tespiti çok önemli. Bunun için özel çalışma yapılmalı. Sadece Meclis performansı yetmez, bulunduğu illerde gücün yanı sıra sevgi-saygı duyulan isimlerle yol alınmalı” diyor.