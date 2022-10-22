Eşref Fakıbaba'ya ateş püsküren İbrahim Tatlıses eski paylaşımlarını silmeyi unuttu

Ünlü sanatçı ve AKP üyesi İbrahim Tatlıses, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. Tatlıses'in eski tweetlerini silmeyi unutması ise gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2022 Cumartesi, 08:27
Eşref Fakıbaba'ya ateş püsküren İbrahim Tatlıses eski paylaşımlarını silmeyi unuttu
Abone Ol google-news

 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Fakıbaba’yı hedef alan Tatlıses, bugün açıklama yapacağını ifade etti.

Tatlıses, "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin" ifadelerini kullandı.

ESKİ PAYLAŞIMLARINI SİLMEYİ UNUTTU 

Tatlıses'in bu paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları eski defterleri açtı.

2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanan Ahmet Eşref Fakıbaba'yı tebrik ettiği tweetleri paylaşılan Tatlıses'in tweetleri gündem oldu. 


İbrahim Tatlıses AHMET Eşref Fakıbaba Şanlıurfa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler