Eşref Fakıbaba'ya ateş püsküren İbrahim Tatlıses eski paylaşımlarını silmeyi unuttu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 08:27

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından AKP üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Fakıbaba’yı hedef alan Tatlıses, bugün açıklama yapacağını ifade etti.

Tatlıses, "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin" ifadelerini kullandı.

Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin — İbrahim Tatlıses (@imparatoribo) October 21, 2022

ESKİ PAYLAŞIMLARINI SİLMEYİ UNUTTU

Tatlıses'in bu paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları eski defterleri açtı.

2017 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanan Ahmet Eşref Fakıbaba'yı tebrik ettiği tweetleri paylaşılan Tatlıses'in tweetleri gündem oldu.