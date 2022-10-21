Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasını beğenen AKP'li vekil: Sehven oldu
AKP'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba’nın paylaşımının AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yardımcısı Orhan Atalay tarafından beğenilmesi, istifa sinyali olarak yorumlanmıştı. Hemen ardından açıklama yapan Atalay, "Beğenim dokunmatik sebebiyle sehven olmuştur" ifadesini kullandı.
Siyasette transfer tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.
CHP'den Memleket Partisi'ne geçen ve son olarak oradan da istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP’ye geçmesi, AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ise istifa etmesiyle siyasetin suyu iyice ısındı.
Çelebi’nin katılımıyla motive olan AKP, Erdoğan’ın Çelebi’ye rozet takmasından bir gün sonra önemli bir ismi olan Fakıbaba'yı kaybetti. Fakıbaba'nın Şanlıurfa özelindeyse çok güçlü olduğu ve AKP içerisinde toplu kopuşlar olacağı gündemdeki yerini koruyor.
FAKIBABA'NIN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ, AÇIKLAMA YAPTI
Fakıbaba'nın, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifasının sosyal medyada AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın yardımcısı AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay tarafından beğenilmesi de, yeni istifa sinyali olarak değerlendirildi.
Ardından, sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atalay, “Sn Fakıbaba’nın Ak Parti’den ayrıldığına dair bildirimine beğenim dokunmatik sebebiyle sehven olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.
BEĞENİ ÇEKİLDİ
Açıklamada bulunan Atalayın'ın beğenisini geri çektiğin de görüldü.
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