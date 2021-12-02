Ahmet Hakan'dan Arınç'a: "Mahrem bilgileri kaset faresi dostlarına verirsin"

02 Aralık 2021 Perşembe, 09:24

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun ile eski Meclis Başkanı Bülent Arınç arasındaki tartışma sürüyor.

Coşkun'un kendisine yönelik "Ruhu AK Parti’den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Fazla zorlarlarsa Erdoğan’a karşı rakip olabilirmiş! Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı... Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü!" şeklindeki sözlerine yanıt veren Arınç, Coşkun'a "Muhattabına" başlıklı bir mesajla seslenip "Hadsizliklerine son vermen için ilk ve son kez uyarıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mesajında "Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafından yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" diyen Arınç'a bugün Ahmet Hakan'dan yanıt geldi.

Hakan, Sekter isimli kedisinin ağzından yazdığını belirttiği köşe yazısında "Sana istemediğin kadar çok mahrem bilgi veririm. Sen ister o mahrem bilgileri, kaset faresi dostlarına verirsin. İster önümüzdeki polemiklerde kullanırsın. Artık orası senin bileceğin iş" dedi.