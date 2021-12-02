Ahmet Hakan'dan Arınç'a: "Mahrem bilgileri kaset faresi dostlarına verirsin"
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç arasındaki tartışma sürüyor. Arınç'ın dünkü açıklamasına köşesinden yanıt veren Coşkun, 'kaset'li göndermede bulundu.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun ile eski Meclis Başkanı Bülent Arınç arasındaki tartışma sürüyor.
Coşkun'un kendisine yönelik "Ruhu AK Parti’den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Fazla zorlarlarsa Erdoğan’a karşı rakip olabilirmiş! Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç’ı... Zorlasınlar da... Alsın boyunun ölçüsünü!" şeklindeki sözlerine yanıt veren Arınç, Coşkun'a "Muhattabına" başlıklı bir mesajla seslenip "Hadsizliklerine son vermen için ilk ve son kez uyarıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Mesajında "Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafından yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" diyen Arınç'a bugün Ahmet Hakan'dan yanıt geldi.
Hakan, Sekter isimli kedisinin ağzından yazdığını belirttiği köşe yazısında "Sana istemediğin kadar çok mahrem bilgi veririm. Sen ister o mahrem bilgileri, kaset faresi dostlarına verirsin. İster önümüzdeki polemiklerde kullanırsın. Artık orası senin bileceğin iş" dedi.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- 'Siz izin vermeden söyler miyim?'
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti
- Asgari ücretteki en büyük beklentiyi açıkladı
- 'Damat'a yakın isim! İşte yeni bakan
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Ek gösterge zammı kabul edildi
- MHP'den Yavaş'a bir tehdit daha