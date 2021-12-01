Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a sert sözler
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arınç, "Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin" dedi.
AKP'nin kurucu isimlerinden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a sert sözlerle yüklendi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Arınç, geçen günlerde kendisi için "Onun durumu hepsinden daha trajik. Trajik çünkü ruhu AK Parti’den çoktan koptuğu halde bedenini koparmaya bile cüret edemiyor. Fakat buna rağmen afra tafrası hiç eksik olmuyor. Tek derdi ciddiye alınmak" diyen Hakan'a yanıt verdi.
"Bak aslanım!" diyerek sözlerine başlayan Arınç, "Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden ookunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" diye belirtti.
Arınç'ın açıklaması şöyle:
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