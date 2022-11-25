Ahmet Mahmut Ünlü, krizden 'hikmet' çıkardı: Günaha bulaşma riski azalıyor
"Cüppeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hayat pahalılığıyla birlikte içki, kumar ve "zina"ya da zam geldiğini belirterek "Ekonominin bozuk olması günahları çok günahları engelleyici birşey" dedi.
"Cüppeli Ahmet" diye bilinen, AKP'nin sıkı destekçisi İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, ekonomideki kötü gidişatın ve hayat pahalılığının yarattığı yıkımdan "hikmet" çıkarma çabasına girdi.
Ünlü, onursal başkanı olduğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nde 24 Kasım'da yaptığı ve Youtube kanalı üzerinden paylaşılan sohbetinde, ekonominin bozulmasıyla insanların içki, kumar ve "zina"dan da uzak durduğunu belirtip, "Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi birşey" dedi.
Ünlü'nün o sözleri şöyle:
"Ekonominin bozuk olması günahları çok günahları engelleyici birşey. İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde. Fahişelerin fiyatından haberim yok. Herşeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Efendi çok okurdu bunu, 'Allah bir adamı koruyacaksa imkan vermez buldurmaz' derdi. Günahlara karşı eğilim çoğalıyor ama imkan azalıyor. Bu manada iyi birşey."
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