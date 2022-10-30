Ümit Özdağ'ın paylaştığı video sonrası, Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası

30 Ekim 2022 Pazar, 14:40

Zafer Partisi'nin 2 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiği 1'inci Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Genel İdare Kurulu üyesi seçilen Mustafa Arabul, önceki gün Ümit Özdağ'ın Twitter hesabından paylaşılan ‘29 Ekim’ videosuna tepki gösterdi.

Arababul, videoda İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet ve Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 'Cumhuriyet düşmanı' gibi gösterildiğini iddia ederek istifa kararı aldı.

‘BAĞLANTIM YOK, GÖNÜL BAĞIM VAR’

Halk TV'den Hazar Dost’un haberine göre, istifa kararını doğrulayan Arabul, "Benim İsmailağa Cemaati'yle bir bağlantım yok. Gönül bağım var sadece. İstifa dilekçem hazır, bugün ya da yarın kamuoyuna duyuracağım" dedi.

CÜBBELİ AHMET, ENİŞTESİYMİŞ

Kendisinin eskiden AKP'de siyaset yaptığını vurgulayan Arabul, Cübbeli Ahmet'in eniştesi olduğunu hatırlatarak, "Özdağ ile ortaklaştığımız nokta vatan sevgisiydi. Özellikle sığınmacılar konusunda ortaklaşıyorduk" ifadelerini kullandı.

'O KISMIN ÇIKARILMASINI İSTEDİK'

Arabul, Özdağ'ın yayınladığı videoyu gördüğünde çok şaşırdığını aktarırken Ümit Özdağ'dan Cübbeli Ahmet ve Mahmut Hoca'nın olduğu kısmın çıkartılması istediklerini söyledi.

"Türkiye'de birçok cumhuriyet karşıtı varken ülkesini seven Cübbeli Ahmet ve Mahmut Hoca'nın orada olması yanlıştı" diyen Arabul, GİK üyeliğinden istifasını edeceğini doğruladı.

'ÜMİT BEY HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ'

Videodaki kısma tepki gösterdikten sonra Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine mesaj attığını söyleyen Arabul, "Ümit Bey, videoyu izlemediğini, rahatsız olunan kısımlardan haberi olmadığını söyledi" dedi.

İsmailağa Cemaati'nden kendisine destek geleceği için Zafer Partisi'nden siyasete atıldığını söyleyen Arabul, Ümit Özdağ'ın paylaşımının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

ÖZDAĞ, 29 EKİM’DE NE PAYLAŞTI?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Twitter adresinden paylaştığı videoda, "Atatürk'e düşmanlık yapanlar ancak bir mağlubiyeti yaşayacak zavallılardır. Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var; sevin ve saygı gösterin! Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadelerini kullanmıştı.

Videoda İsmailağa Cemaati'nin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu ve 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün fotoğraflarına da yer verilmişti.