Ümit Özdağ'ın paylaştığı video sonrası, Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
Zafer Partisi'nde Genel İdare Kurulu üyesi olan Mustafa Arabul, Ümit Özdağ'ın 29 Ekim'de paylaştığı videoda ‘Cübbeli Ahmet’ ve ‘Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 'Cumhuriyet düşmanı' gibi gösterildiği iddiasıyla istifa kararı aldı.
Zafer Partisi'nin 2 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirdiği
1'inci Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Genel İdare Kurulu üyesi seçilen Mustafa
Arabul, önceki gün Ümit Özdağ'ın Twitter hesabından paylaşılan ‘29 Ekim’
videosuna tepki gösterdi.
Arababul, videoda İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet ve
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 'Cumhuriyet düşmanı' gibi gösterildiğini iddia ederek
istifa kararı aldı.
‘BAĞLANTIM YOK, GÖNÜL BAĞIM VAR’
Halk TV'den Hazar Dost’un haberine göre, istifa kararını
doğrulayan Arabul, "Benim İsmailağa Cemaati'yle bir bağlantım yok. Gönül
bağım var sadece. İstifa dilekçem hazır, bugün ya da yarın kamuoyuna
duyuracağım" dedi.
CÜBBELİ AHMET, ENİŞTESİYMİŞ
Kendisinin eskiden AKP'de siyaset yaptığını vurgulayan
Arabul, Cübbeli Ahmet'in eniştesi olduğunu hatırlatarak, "Özdağ ile
ortaklaştığımız nokta vatan sevgisiydi. Özellikle sığınmacılar konusunda
ortaklaşıyorduk" ifadelerini kullandı.
'O KISMIN ÇIKARILMASINI İSTEDİK'
Arabul, Özdağ'ın yayınladığı videoyu gördüğünde çok
şaşırdığını aktarırken Ümit Özdağ'dan Cübbeli Ahmet ve Mahmut Hoca'nın olduğu
kısmın çıkartılması istediklerini söyledi.
"Türkiye'de birçok cumhuriyet karşıtı varken ülkesini
seven Cübbeli Ahmet ve Mahmut Hoca'nın orada olması yanlıştı" diyen
Arabul, GİK üyeliğinden istifasını edeceğini doğruladı.
'ÜMİT BEY HABERİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ'
Videodaki kısma tepki gösterdikten sonra Zafer Partisi
Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisine mesaj attığını söyleyen Arabul, "Ümit Bey,
videoyu izlemediğini, rahatsız olunan kısımlardan haberi olmadığını söyledi"
dedi.
İsmailağa Cemaati'nden kendisine destek geleceği için Zafer
Partisi'nden siyasete atıldığını söyleyen Arabul, Ümit Özdağ'ın paylaşımının
kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.
ÖZDAĞ, 29 EKİM’DE NE PAYLAŞTI?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Twitter adresinden paylaştığı videoda, "Atatürk'e düşmanlık yapanlar ancak bir mağlubiyeti yaşayacak zavallılardır. Atatürk için yapabileceğiniz bir tek şey var; sevin ve saygı gösterin! Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!" ifadelerini kullanmıştı.
Videoda İsmailağa Cemaati'nin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu ve 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün fotoğraflarına da yer verilmişti.
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