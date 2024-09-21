Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran şüphelinin dosyasında yetkisizlik kararı

Küçükçekmece’de 7 Eylül 2024’de bir açılış programı çıkışında ’Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’ye bir şahıs saldırıda bulundu. Konunun terörle bağlantılı olma şüphesine karşın soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun ’basit yaralama’ yönünden Küçükçekmece’de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran şüphelinin dosyasında yetkisizlik kararı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:05

7 Eylül'de Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen "sohbet" programına katılan ve "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı. 

Konunun terörle bağlantılı olma şüphesine karşın soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun ’basit yaralama’ yönünden Küçükçekmece’de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen yetkisizlik kararında, olay tarihinde Küçükçekmece’de Şifahane Medresesi’nin açılışının olduğu, ’Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de bu açılışa katıldığı ve program bitiminde Ali A. isimli şahsın, Ünlü’ye aracına bineceği sırada sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunduğu aktarıldı.

Başsavcılıkça ’basit yaralama’ suçu yönünden dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.


Etiketler: #Cübbeli Ahmet #ahmet mahmut Ünlü

İlgili Haberler

Cübbeli Ahmet röportajında 'Kemalizm'den bahsetti: 'Aktroller' ateş püskürdü

Cübbeli Ahmet röportajında 'Kemalizm'den bahsetti: 'Aktroller' ateş püskürdü
'Cübbeli Ahmet' saldırıya uğradı

'Cübbeli Ahmet' saldırıya uğradı
Cübbeleri çıkardılar! Diyanet İşleri, CHP'ye karşı 'Ak Trol'leri kullanmaya başladı!

Cübbeleri çıkardılar! Diyanet İşleri, CHP'ye karşı 'Ak Trol'leri kullanmaya başladı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler