Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldıran şüphelinin dosyasında yetkisizlik kararı

Yayınlanma: 21.09.2024 - 10:05

Güncelleme: 21.09.2024 - 10:07

7 Eylül'de Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen "sohbet" programına katılan ve "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğramıştı.

Konunun terörle bağlantılı olma şüphesine karşın soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun ’basit yaralama’ yönünden Küçükçekmece’de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen yetkisizlik kararında, olay tarihinde Küçükçekmece’de Şifahane Medresesi’nin açılışının olduğu, ’Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün de bu açılışa katıldığı ve program bitiminde Ali A. isimli şahsın, Ünlü’ye aracına bineceği sırada sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunduğu aktarıldı.

Başsavcılıkça ’basit yaralama’ suçu yönünden dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.