'Cübbeli Ahmet' saldırıya uğradı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gittiği bir sohbet çıkışı darp edildi.

'Cübbeli Ahmet' saldırıya uğradı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 23:04

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün İstanbul İkitelli'de darp teşebbüsü ile boğazı sıkılarak saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Ayrıca saldıran şahsın polis ekipleri tarafından yakalandığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"HOCAEFENDİ KURTARILDI"

Ünlü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

 

 

 


Etiketler: #Cübbeli Ahmet #cübbeli #Cübbeli Ahmet Hoca

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