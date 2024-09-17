Cübbeli Ahmet röportajında 'Kemalizm'den bahsetti: 'Aktroller' ateş püskürdü

Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:18

Güncelleme: 17.09.2024 - 13:31

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen ve 'bağlı' olduğu İsmailağa Cemaati'nden kovulan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Halktv.com yazarı İsmail Saymaz'ı evinde ağırlayıp röportaj vermesi sosyal medyadaki iktidara isimler ile kimi dinci grupları kızdırdı. Ünlü'ye yönelik sert eleştirilerin ardından bu sefer de Ünlü'ye yakın isimler 'Cübbeli Ahmet'e sahip çıktı.

Ünlü, dün yayınlanan o röportajda, "Nakşibendiliğin bir kolunun radikalleştirileceğini" iddia ederken İsmailağa cemaatinin terör örgütü İBDA/C ile yakınlaştığına dikkat çekmişti. Ünlü, radikalleşmeninse "Atatürk düşmanlığı" ile sağlanacağını ileri sürmüştü.

Cemaatin eleman eksiğini İBDA-C’den karşıladığını söyleyen Cübbeli Ahmet, “Adam kalmayınca bir baktık, İsmailağa’da aşhanede yemek yiyenler İBDA/C el işaretleri yapıyor altı-yedi kişi birden. Müdahale etmiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü'nün bu sözleri üzerine, AKP'ye yakınlığı ile bilinen ve birçok kesim tarafından Aktrol olarak tanımlanan Furkan Bölükbaşı, röportajın fotoğrafını X hesabından paylaşıp şu ifadeleri kullandı.

"Cübbeli Ahmet geçen sene İslam düşmanı odaTV’ye röportaj verip müslümanlara iftiralar attı.

Bugün de yıllarca kendisine en ağır iftiraları ve hakaretleri eden İslam düşmanı İsmail Saymaz’ı evine davet etti"

Bölükbaşı paylaşımı Kuran'ın Maide Suresi'nde geçen “Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez” ayetini paylaşarak bitirdi.

İşte Bölükbaşı'nın o paylaşımı:

"ATATÜRK'E MUHABBET BESLEYEN GÖSTEREMEZSİNİZ"

Ahmet Mahmut Ünlü'ye sözkonusu röportajı ve son dönemdeki çıkışları nedeniyle tepki gösterenler arasında bazı dini yapılanmalar da yer aldı. Ünlü'nün "Kemalizme yanaştığını" ve "münafık"laştığını öne süren bu grupların tepkileri üzerine Ünlü tarafından bir açıklama geldi.

Ünlü'ye yakın isimlerden İsmet Yamaç, Ünlü'nün 'Atatürk' uyarısına ilişkin yapılan eleştiriler üzerine, cemaatin Atatürk'e herhangi bir yakınlığı olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Efendi hazretlerimiz Atatürk'ün ‘lehine konuşursak ahiretimiz gider, aleyhine konuşursak dünyamız gider’ buyururdu. Biz bu dengeyi muhafaza eden kapının adamlarıyız.

Kaldı ki ortalıkta sayıp söven adamlardan müslümanlara ne fayda gelmiş?

Kime neyi öğretmişler elle tutulur yetiştirdikleri Bir tane adam var mı?

Daha önce de yazmıştım Cübbeli hocanın sohbetlerini dinleyip Mustafa Kemal'e muhabbet besleyen bir kişi gösteremezsiniz.

Bu adam siyasi bir figür kimse bu saatten sonra onun kanunlarından dinini öğrenecek değil kimse onu dindar zannedecek de mal değil.

Ona bir gün zerre kadar kalbimde muhabbet olacaksa Allahu Teala o gün kalbimi durdursun o an canımı alsın. Amin"