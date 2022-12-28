Ahmet Özal: Erdoğan'ın aday olmaması gündeme gelebilir

28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:00

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze'nin bu haftaki konuğu TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal oldu.

2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ahmet Özal, "Sayın Erdoğan 21 yıldır iktidarda, bu kolay bir iş değil. Dünya tarihinde demokrasiyle seçilen ve iktidarda kalan birisi çok az. Halkı iyi bilen birisi. Ekonomi kötü kimse iyi demiyor, ama Erdoğan hala nasıl yüzde 30'larda oy alıyor diye insanlar birbirlerine soruyor. Ben köy kahvelerinde çok şey öğrendim. bizim insanımız oy verirken hiç hata yapmamıştır şu ana kadar ama Erdoğan'ın karşısına bir aday koyamazsanız kazanır. Erdoğan'ı indireceğiz, diye bir siyaset yapılamaz. Siz meseleleri konuşacaksınız, biz daha iyisini yaparız diyeceksiniz" dedi.

Ahmet Özal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ise "Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok zayıf, 6'lı masanın adayı olsa da. Ağırlıklı merkez sağ ve aşırı sağ oylar var masada. Siyasette 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor, oyların Kılıçdaroğlu'na gideceğini kim biliyor. Mutlaka fire olacaktır. Dikkatimi çekiyor, tüm AK Partililer hepsi Kılıçdaroğlu aday olsun derdinde, Bahçeli bile öyle olsun diyor, herkes istiyor, bunu o zaman bir oturup düşünmek lazım" diye konuştu.

"ERDOĞAN ADAY OLMAYABİLİR"

Özal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının kesin olmadığını öne sürerek "Kılıçdaroğlu aday olmazsa Erdoğan'ın aday olacağını kim garanti edebilir. Erdoğan aday olmama ihtimali de var, Kılıçdaroğlu olmazsa Erdoğan da aday olmayabilir. Oy alıp alamayacağını çok iyi bilir, ekonominin durumu belli, sıkıntılar olacağını o da biliyor, 6 ay sonra belki daha büyük sıkıntı yaşayacağız. Erdoğan, karşısına kimin çıkacağını biliyor. Adaylığını açıklasa, ben adayım demez. Havai fişek atarlar, miting yapar, milyonlar toplar. Bence kimse karar vermiş değil. Erdoğan'ın da aday olmaması gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Özal, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybetme ihtimali olduğu bir seçime girmez. Bu kadar seçim kazanan bir kişi, kaybedeceğini düşünürse aday olmaz, bırakmayacağım, devam edeceğim dedi. Parti Başkanı ya da milletvekili de olabilir, bundan sonraki cumhurbaşkanını çok zor günler bekliyor. Nasıl birisi olması lazım, ekonomiyi çok iyi bilmeli.