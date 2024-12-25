Ahmet Özer'in avukatlarından savcılığa dilekçe: Tutukluluk incelemesi duruşmalı yapılsın

Yayınlanma: 25.12.2024 - 11:18

Güncelleme: 25.12.2024 - 11:30

30 Ekim'den itibaren tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in avukatları Hüseyin Ersöz ile Hasan Sınar, bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek, müvekkilleri Ahmet Özer'in önümüzdeki günlerde yapılacak olan aylık tutukluluk incelemesinin duruşmalı şekilde yapılması ve kendilerinin de hazır edilmeleri talebiyle savcılığa dilekçe sundu.

Avukatlar Ersöz ile Sınar, dilekçelerini savcılığa sunmadan önce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"HİÇBİR SOMUT GELİŞME YOK"

Müvekkilleri Ahmet Özer'in tutuklanmasından bu yana soruşturma dosyasında hiç bir somut gelişme yaşanmadığını belirten avukat Hasan Sınar, "Biz ısrarla bu sürecin sona erdirilmesi ve müvekkilimiz hakkındaki, var olduğu ileri sürülen bu kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin tarafımıza verilmesi ve bunlarla ilgili bize savunma yapma imkanı verilmesi için gerekli tüm yasal başvurularımızı ısrarla gerçekleştirmemize rağmen şu ana kadar herhangi bir biçimde bir ilerleme kat edebilmiş değiliz. Kanun uyarınca yapılması gereken ilk 30 gün incelemesinde müvekkilimizle birlikte yer almak ve savunmasını yapmak için taleplerde bulunmuş olmamıza rağmen bu talepler göz ardı edildi. Şimdi ikinci 30 gün incelemesi için kapsamlı dilekçelerimizi sunmak ve müvekkilimiz hakkındaki tutuklama duruşmasında bizatihi yer alma imkanımızın bize verilmesi talebimizi ortaya koymak için bulunmaktayız. Bugün veya yarın müvekkilimiz hakkında tutuklama incelemesi yapılacak. Bizler kanunun emredici kuralları uyarınca bu tutuklama incelemesinde müdafilerin de yer alması gerektiği ve soruşturma dosyasında kuvvetli suç şüphesini gösterdiği ileri sürülen somut deliller neyse bunların tartışılmasını talep ediyoruz" dedi.

"SORUŞTURMA MAKAMI GÖRMEZDEN GELİYOR"

Avukat Sınar, iki aya yakın bir süredir tüm kapsamlı ve ayrıntılı savunmalarını ortaya koymalarına karşın her seferinde bir duvara çarpmış gibi hissettiklerini kaydederek, "Çünkü soruşturma makamları, tüm ısrarlı taleplerimize; gerek kısıtlılığın kaldırılmasına ilişkin, gerek delillerin tarafımıza verilerek çelişmeli yargılamanın esaslarına uygun olarak bu delilleri tartışabilme imkanının bizlere sağlanması için ortaya koyduğumuz tüm talepleri, ısrarlı bir biçimde görmezden geliyorlar. Biz bu tablodan gerçekten çok sıkıldık. Müvekkilimizin kişi özgürlüğü hakkı, hiçbir gerekçe ortaya konulmadan iki aydır elinden alınmış durumda. Ahmet Hoca hiçbir somut delil ortaya konulmadan iki aydır zindanda tutuluyor. Bizim, bu sürece ilişkin olarak derhal iddianamenin hazırlanması ve yargılama aşamasına geçilmesi talebimiz var. Bu soruşturma dosyasındaki gecikmenin, dosya içeriğinde hiçbir somut delilin bulunmamasından kaynaklandığını biliyoruz. Yapılması gereken, bu konuda derhal tahliye kararıyla birlikte kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesidir. Ancak Cumhuriyet savcılığı makamı eğer bunu yerine getirmeyecekse de takdirde derhal iddianamenin düzenlenmesi ve bağımsız, tarafsız Türk yargısı önünde müvekkilimizin haklarını savunabilmeyi, o ortaya konulmayan delilleri görüp, onlara karşı savunmalarımızı geliştirebilmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.