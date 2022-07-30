Ahmet Takan: Bahçeli, AKP’nin başına atanmış kayyum gibi
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında AKP'li bir kurmayla yaptığı görüşmeyi aktardı.
Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan adını vermediği AKP'li bir yöneticiyle yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.
AKP’nin MHP ile sıkıntılarını anlatan AKP’li yöneticinin benzetmesine çok şaşırdığını ifade eden Takan, “Sıkıntıları anlattı ve noktayı şöyle koydu: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin başına atanmış kayyum gibi” ifadelerini kullandı.
Korkusuz yazarı Ahmet Takan, yazısının ilgili kısmında şunları aktardı:
“İktidar partisinin diğer sıkıntılı gündem maddesi, MHP ile süre gelen ortaklık. Çook şikayetçiler çok!.. Erken seçim tarihi ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşlerine başvurduğum bir başka AKP kurmayı, öyle bir benzetme yaptı ki, doğrusunu söyleyeyim; ben de şaşırıp kaldım. Sıkıntıları anlattı anlattı ve noktayı şöyle koydu: “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP’nin başına atanmış kayyum gibi”
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