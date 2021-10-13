Ahmet Takan'ın iddiası: Erdoğan, AKP milletvekillerinin yüzde 70’ini aday göstermeyecek

13 Ekim 2021 Çarşamba, 08:19

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında ‘AKP koridorlarından kulis notu’ diyerek AKP'li vekillerin iki büyük korku yaşadığını öne sürdü.

“İlkini biliyorsunuz zaten” diyen Takan, devamında şu ifadeleri kullandı: “AKP mebusları arasında konuşulanlara göre ‘Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimde AKP milletvekillerinin yüzde 70’ini tırpanlayacak ve yeniden aday göstermeyecek’…”

Ahmet Takan’ın "'Tercihli oy' ile mebus seçmek ister misiniz?.." başlıklı bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Son bir kulis notu da AKP koridorlarından verelim:

İktidar mebusları iki büyük korkuyu birlikte yaşıyor… İlkini biliyorsunuz zaten; AKP’nin seçim kaybedeceği… İkincisi ise liste kabusu… AKP mebusları arasında konuşulanlara göre; “Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimde AKP milletvekillerinin yüzde 70’ini tırpanlayacak ve yeniden aday göstermeyecek”…”