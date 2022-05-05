Bir kişinin, HDP'li Başaran'a yönelik 'çivilerim seni' sözlerine CHP'li Özel'den tepki: "Kabul edilemez"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Genel Merkezi önünde bugün yaşanan gerginlik sırasında bir şahsın HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik, "Kes sesini, çivilerim seni vallahi" sözlerine tepki gösterdi. Özel, "HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz" dedi.
Çocuklarının PKK'ya kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde "Evlat nöbetine" başlayan aileler, bu sabah Ankara'da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.
Çelengin bırakılmasının ardından partililer ile aileler arasında gerginlik yaşandı. Polis, partililere biber gazı ile müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu aralarında avukatların da bulunduğu en az 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Yaşanan gerginlik sırasında bir şahıs, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a, "Kes sesini, çivilerim seni vallahi" dedi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Başaran'a yönelik sözlerin kayıt altına alındığı görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken, "Milletvekilimize 'kes sesini, çivilerim seni valla…' diyen zat kimdir? Bu zatı görevlendiren ve genel merkezimizin önüne gönderen kimdir?" diye sordu.
ÖZEL: HDP'Lİ BAŞARAN'A YÖNELİK İFADELER KABUL EDİLEMEZ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Beştaş'ın paylaşımını alıntılarken yaşananları, "HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz. Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur" sözleriyle eleştirdi.
HDP Genel Merkezi önünde yaşanan görüntüleri ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'a yönelik ifadeleri kabul edilemez buluyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 5, 2022
Bu yaşananlar demokrasiye, demokratik siyasete inancı sarsmaktan başka işe yaramaz. Bunun kimseye faydası yoktur, ülkeye hiç faydası yoktur. https://t.co/ssOiMy8BuN
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