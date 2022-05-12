MetroPOLL son anketi yayımladı: MHP'lilerin yüzde 8,4'ü Demirtaş'a oy veriyor

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:25

MetroPOLL Araştırma'nın sahibi Özer Sencar sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin yapılan son anketi paylaştı.

Seçmenlere "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş olursa kime oy verirsiniz?" diye soruldu.

Ankete göre ilk turda Erdoğan yüzde 40,1; Kılıçdaroğlu yüzde 30,2; Demirtaş ise yüzde 15,2 oranında oy alıyor.

"Kararsızım" diyenlerin oy oranı 3,3 iken "protesto oy" vereceklerin oranı 10,5 olarak ölçüldü. Öte yandan cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0,7 şeklinde belirlendi.

Ankette MHP’lilerin yüzde 8,4’ünün, İYİ Partililerin yüzde 9,5’inin Selahattin Demirtaş’a oy vereceğini söyledi.