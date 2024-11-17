Ahmet Davutoğlu, Mardin'de Ahmet Türk ile bir araya geldi
Mardin'i ziyaret eden Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yerine kayyum atanan Ahmet Türk ile görüştü.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mardin'deki temasları kapsamında yerine kayyım atanan DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'le görüştü.
Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, partimizin bölge istişare toplantısı kapsamında geldiği Mardin’de, Sayın Ahmet Türk’ü kabul ederek, görüş alış verişinde bulunmuştur."
NE OLMUŞTU?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün Mardin'i ziyaret ederek Ahmet Türk ile görüşmüş ve destek mesajı vermişti.
Etiketler: #ahmet türk #ahmet davutoğlu
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