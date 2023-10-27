Ahmet Zeki Üçok'tan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: 'Seni Bakan yapanın Allah belasını versin'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 22:34

Güncelleme: 27.10.2023 - 22:37

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davada tutukluyken Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), 25 Ekim'de hak ihlali kararı verdi.

GEREKÇELİ KARAR DA AÇIKLANMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, Atalay hakkında verdiği “ihlal” kararının gerekçesini de açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararında, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi içtihadına aykırı davranmış, benzer ihlalleri önleme yükümlülüğünü yerine getirmemiştir” denilmişti.

Kararda, “Derece mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararı kendisine ulaşır ulaşmaz, taraflarca başvuru yapılmasını beklemeksizin yeniden yargılama yapmak yükümlülüğündedir” ifadelerine yer verilmişti.

AYM kararına rağmen Can Atalay hala hukuksuzca cezaevinde tutulmaya devam ediyor.

AHMET ZEKİ ÜÇOK’TAN ÇOK SERT TEPKİ

Atalay'ın tahliye kararı geciktirilmeye devam ederken; eski asker ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'tan çok sert bir paylaşım geldi.

X hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ve İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Özdemir'e seslenen Üçok, "Seni Bakan yapanın da, Mahkeme Başkanı yapanın da Allah belasını versin diyorum" dedi.

Üçok, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; ‘Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerek’ demişsiniz. Sayın İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Özdemir; ‘Can Atalay hakkında ki AYM kararının yeniden yargılama sebebi olduğunu, ama Can Atalay’la ilgili böyle bir işleyiş olmayacağını, sadece durma kararı verilip verilmeyeceğinin görüşüleceğini’ söylemişsin ve Anayasa Mahkemesi’nin ‘derhal salıverilmesi’ kararının hiçbir önemi yokmuş gibi karar almadan çekip evine gitmişsin.

Anayasa Mahkemesi tutuklu/hükümlüler hakkında ihlal kararı verdiğinde haksız yere bir gün dahi hapis yatmasınlar ve hemen tahliye edilsinler diye gece gündüz demeden kısa kararı derhal ilgili yerel mahkemeye gönderir. Sayın Bakan Yılmaz Tunç ve Mahkeme Başkanı Mesut Özdemir, her ikiniz de yılların hukukçuları olarak bunu gayet iyi bildiğiniz halde hukuku yok sayıp, Can Atalay’ın birkaç gün daha hapis yatmasına göz yumuyorsunuz. Fetöcülerin benzer hukuksuzlukları yüzünden beş yıl haksız yere hapis yatan birisi olarak, SENİ BAKAN YAPANIN DA, MAHKEME BAŞKANI YAPANIN DA, ALLAH BELASINI VERSİN DİYORUM.”