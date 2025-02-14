Aile Bakanlığı 'Seviyorsan git evlen bence' dedi, TİP LGBTİ 'bir kanun değişimine bakar' diye yanıtladı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:58

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yaptığı “Seviyorsan git evlen bence” paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Kullanıcılar, ‘Para yok para…’ ve 'Seviyorsan gel öde o zaman' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bakanlığın paylaşımına gelen ilginç tepkilerden biri de Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) LGBTİ biriminden geldi.

İlgili birimin hesabından Bakanlığın paylaşımı alıntılanıp el ele tutuşmuş iki kişinin fotoğrafı paylaşılarak "Bir kanun değişimine bakar, iki birbirini seven yetişkinin evlenip aile olması" denildi.







