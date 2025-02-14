Aile Bakanlığı 'Seviyorsan git evlen bence' dedi, TİP LGBTİ 'bir kanun değişimine bakar' diye yanıtladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sevgililer Günü için yaptığı “Seviyorsan git evlen bence” çağrısını Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) LGBTİ birimi de karşılıksız bırakmadı.

Aile Bakanlığı 'Seviyorsan git evlen bence' dedi, TİP LGBTİ 'bir kanun değişimine bakar' diye yanıtladı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:58

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yaptığı “Seviyorsan git evlen bence” paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. 

Kullanıcılar, ‘Para yok para…’ ve 'Seviyorsan gel öde o zaman' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bakanlığın paylaşımına gelen ilginç tepkilerden biri de Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) LGBTİ biriminden geldi.

İlgili birimin hesabından Bakanlığın paylaşımı alıntılanıp el ele tutuşmuş iki kişinin fotoğrafı paylaşılarak "Bir kanun değişimine bakar, iki birbirini seven yetişkinin evlenip aile olması" denildi. 




Etiketler: #LGBT #türkiye işçi partisi

İlgili Haberler

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, Aile Bakanlığı'nın '14 Şubat' paylaşımına yanıt: 'Seviyorsan istifa et'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, Aile Bakanlığı'nın '14 Şubat' paylaşımına yanıt: 'Seviyorsan istifa et'
Aile Bakanlığı'nın Hukuk Hizmetleri Müdürü 'Narin Güran' duruşmasını anlattı: 'Meslek hayatımın dönüm noktası...'

Aile Bakanlığı'nın Hukuk Hizmetleri Müdürü 'Narin Güran' duruşmasını anlattı: 'Meslek hayatımın dönüm noktası...'
CHP'li Mahir Polat'tan yoksulluk verilerine tepki! 'TÜİK ve Aile Bakanlığı verileri çelişiyor'

CHP'li Mahir Polat'tan yoksulluk verilerine tepki! 'TÜİK ve Aile Bakanlığı verileri çelişiyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler