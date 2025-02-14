Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, Aile Bakanlığı'nın '14 Şubat' paylaşımına yanıt: 'Seviyorsan istifa et'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:23

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Seviyorsan git evlen bence” denildi.

Bakanlık bu paylaşımın altına “Aile Yılı” etiketiyle Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin linkini de ekledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Proje kapsamında evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz kredi desteği veriliyor. Miktarı ise sadece 150 bin TL.

Bakanlığın söz konusu paylaşımına tepkiler de peş peşe geldi.

"SEVİYORSAN İSTİFA ET BENCE"

Bakanlığın paylaşımına bir yanıt da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan geldi.

Aile Bakanlığı'nın söz konusu paylaşımını alıntılayan platform, 2024 yılı kadın cinayeti verilerini paylaşarak "Asıl sen 'seviyorsan' istifa et bence" notunu düştü.