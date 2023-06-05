Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Derya Yanık dönemi sona erdi: Mahinur Özdemir Göktaş görevi devraldı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 11:30

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:22

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklamasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da devir teslim töreni gerçekleşti.

28. dönem kabine üyesi Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık'tan devraldı.

YANIK: 'SON DERECE HASSAS BİR NOKTA'

Yanık, törende, “Bugün bayrak değişimi için bir aradayız” dedi.

“AK Parti’de görevler bir bayrak değişimidir” ifadelerini kullanan Yanık, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son derece hassas bir nokta" nitelemesinde bulundu.

GÖKTAŞ'TAN 'AİLE' VURGUSU

"Müreffeh bir Türkiye için, Türkiye yüzyılı için yol alıyoruz. Türkiye artık etkin bir Aile ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Ailenin öneminin farkındayız" diyen Göktaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye artık etkin bir sosyal hizmet anlayışıyla vatandaşlarına tek tek ulaşan ve tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bu başarısında bireyi ve aileyi öne çıkaran, kuşatıcı sosyal politikaların payı büyük. Bundan sonra da bu doğrultuda aileyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Toplumların şekillenmesinde, değer yargıların kuşaktan kuşağa aktarılmasında, ailenin öneminin farkındayız. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye'ye olan inancımızı özellikle vurgulamak istiyoruz. Tıpkı aile ve toplum hizmetlerinde olduğu gibi kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şehit ve gaziler ile ilgili çalışmalarımızı yüzyıl vizyonumuzla yürüteceğiz."