Son anket sonuçları yayımlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı yükselişte

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 13:52

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 13:52

ORC Araştırma, Haziran 2018 genel seçim sonuçları ile Ocak 2023 arasındaki oy kıyaslamalarını yayımladı.

Buna göre; AKP yüzde 10.6, oy kaybederken, MHP yüzde 4,9 oy kaybetti. CHP yüzde 0,9, İYİ Parti ise yüzde 9,1 oy artışı yaşadı. Bu sonuçlara göre; Cumhur İttifakı yüzde 15.5 oranında düşüş yaşarken, Millet İttifakı yüzde 10 oranında artış gösterdi.

3 PARTİNİN SON BİR YILDAKİ OY ORANLARI

ORC Araştırma ayrıca, Ocak 2022 ile Ocak 2023 tarihleri arasındaki oy değişimlerini de yayımladı.

Buna göre araştırma sonuçlarında Ocak 2022'de yüzde 29,7 olarak ölçülen AKP, Ocak 2023'te yüzde 32,0 seviyesine ulaştı.

İYİ Parti aynı süreçte oyunu yüzde 4,9 oranında artırırken yüzde 14,2'den 19,1'e ulaştı. CHP ise yüzde 0,8 oy kaybı yaşarken yüzde 24,3'ten 23,5'e geriledi.