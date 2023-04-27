Akademisyen-yazar Fatih Yaşlı Cumhuriyet TV'de: 'Kutuplaştırmazsa seçim kazanamaz'

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:48

Güncelleme: 27.04.2023 - 18:13

Türkiye'nin beklediği 14 Mayıs seçimleri için zaman daralıyor. Cumhurbaşkanı adayları seçim kampanyalarına hız verdi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada paylaştığı "Alevi" videosu şimdiye dek en çok izlenen videolar arasına girdi. Öte yandan cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirmesi gündem oldu.

"KILIÇDAROĞLU AKP'NİN SİLAHINI ELLERİNDEN ALDI"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolara ilişkin Yaşlı, "Kılıçdaroğlu bu videolar aracılığıyla AKP'nin söylemsel silahlarını elinden aldı. Örneğin 'Bu masa aslında 7'li masa' ya da 'Kandil Altılı masaya destek veriyor' hatta bazen doğrudan yalan söyleyerek 'Kılıçdaroğlu Öcalan'ı bırakacak' söylemleri gibi. dolayısıyla iktidar halkta karşılık bulabilecek dini ve milli hassasiyetler üzerinden söylemlerini yalanla bezeyerek seçim kazanmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu çektiği videolar ile bu söylemlere yanıt vermiş oldu. Kılıçdaroğlu'nun ağzından bugüne kadar kendisinin alevi olduğunu duymamıştık. bu video şu anlama geliyor, Kılıçdaroğlu hem kendi kimliğini gizlemiyor hem de kimlikler üzerinden siyaset yapılmasını eleştiriyor" yorumlarını yaptı.

Fatih Yaşlı

"ERDOĞAN KUTUPLAŞTIRMAZSA SEÇİM KAZANAMAZ"

Seçimler için son düzlüğe girilmişken Cumhur İttifakı'nın "ayrıştırma" siyasetine daha fazla başvuracağına dair uyaran Yaşlı, "AKP ve MHP her zaman yaptıkları gibi 'PKK'lı' diyerek muhalefeti şeytanlaştırıyor ve düşmanlaştırıyor. Geldiğimiz noktada bunların etkili olacağını sanmıyorum. Hiçbir muhalefet liderinden 'İktidara geldiğimizde Öcalan'ı bırakacağız' söylemi duyamazsınız buna Demirtaş da dahil. Buna rağmen insanların hassasiyetlerini kullanmaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın kutuplaştırmayıp kavgayı körüklemediği bir siyasette seçim kazanma şansı yok demiştim. Ben bu yapılanların seçmenin kararını etkilemekten ziyade, eğer 14 Mayıs'ta seçimin kaybedileceği anlaşılıp birtakım manipülatif işlere girişilecekse ona yönelik bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. Muhalif seçmene sopa gösterme aynı zamanda tabanı konsilde etme hamlesi gibi geliyor" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN HASTALIĞI SEÇİMİ ETKİLEYECEK Mİ?

Yaşlı cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında rahatsızlanmasına dair, "Erdoğan'ın rahatsızlığının bir senaryo olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan İletişim Başkanlığı kendileri açısından dezavantaja dönüşebilecek bir rahatsızlığı tersine çevirmeye çalışıyor. Yaratılmaya çalışılan algı 'Bakın Erdoğan ne kadar çalışıyor, dinlenmiyor ama biz onun kıymetini bilmiyoruz. Zaten belli bir yaşa geldi, bizden son kez iktidar istiyor' şeklinde. Zaten AKP seçmeninin bağlılığı Erdoğan'ın karizmasına yaslanan bir bağlılık. Seçmen onun gücü ile özdeşleşiyor. Kararsız kitleye 'son kez de olsa Erdoğan'a oy verin' şeklinde sesleniliyor" dedi.

"SEÇİM AKŞAMI MANİPÜLASYONLARA ŞAHİT OLABİLİRİZ"

Seçim sonuçlarına dair tahmin yürüten Yaşlı şu ifadeleri kullandı:

"Son iki hafta gerilimli geçecektir ama seçmen davranışını kökten değiştirecek bir hadise yaşanacağını sanmıyorum. Matematiksel olarak Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok yüksek. Hem Millet İttifakı'nın ortak adayı hem HDP tarafından destekleniyor hem de Muharrem İnce giderek popüleritesini kaybediyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun ilk turda seçimi kazanma ihtimali yüksek. Sandık başındaki muhalefet temsilcileri ve veri girişi yapanlar çok dikkatli olmalı. Seçim akşamı bir manipülasyon sürecine şahitlik edebiliriz."