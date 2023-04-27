Kemal Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: İlk turda bitmeli
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nın yüzde 69 oy aldığı Afyonkarahisar’da şu mesajları verdi: “Parayı 5’li çetelere veriyorlar. Kaçırılan paraları son kuruşuna kadar getireceğim. Bu benim namus borcum. 14 Mayıs akşamı hep beraber Çankaya’ya yürüyeceğiz.”
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nın son seçimlerde yüzde 70’e yakın oy aldığı Afyonkarahisar’da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile miting düzenledi.
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin planlanlarını yaptığı tarihi binanın önünde konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye baharı hep beraber getireceğiz. Çünkü ben kul hakkı yemem, yedirmem” dedi. Meydanda gençler “Bu seçimin bütü yok, ilk turda bitmeli” gibi pankartlar açtı. Kılıçdaroğlu konuşmasında gençlere seslendi ve “Şimdi gençler demokrasiden yana mısınız? Adaletten yana mısınız? Haktan yana mısınız? Kul hakkını savunanlardan yanında mısınız? Sandığa gideceksiniz, haktan yana, hukuktan yana, demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Seçim ilk turda bitsin. En büyük günah kul hakkı yemektir. Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin” sözleri meydanda büyük alkış aldı.
‘BİZ MİLLETİ, ONLAR CEPLERİNİ’
Afyonkarahisar’ın ardından Nevşehir’de de miting yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu “Beşli çete” mesajı vererek şunları söyledi:
“Londra’nın en lüks bölümündeki bütün mahalleyi bunlar kapatmışlar. Manhattan’da 10 bin dolar kirası olan bina dikiyorlar. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunları görmeyecek. O 35 katlı binayı bu ülkenin tapusu olarak getireceğim. O paraları getireceğim. Onlar için yandaş, Bay Kemal için vatandaş var. Emeklilere 15 bin lirayı bayramda vereceğiz. İşsizliği çözeceğiz. Sinan Ateş’in hakkını savunacağım. Saraylarda oturmayacağım. Atatürk’ün bir köşkü var Çankaya’da. Biz milleti düşünüyoruz onlar ceplerini.”
Fotoğraflar: Necati Savaş
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