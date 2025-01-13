Akdeniz'de kayyum koltuğa oturdu, ilk icraatı 'Erdoğan' fotoğrafı oldu!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:34

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:34

2016 yılında dönemin BDP’li eş başkanlarının görevden alınmasının ardından 3 yıl kayyum, 5 yıl da AKP yönetiminde kalan Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 31 Mart 2024 seçimlerinde bir kez daha Kürt siyasi geleneğinden gelen bir parti tarafından kazanılmıştı.

DEM Partili Hoşyar Sarıyıldız ile Nuriye Arslan’ın Akdeniz Belediyesi eş başkanlığı sadece 9 ay sürdü.

Cuma günü terör soruşturması gerekçesiyle gözaltına alınan Sarıyıldız ve Arslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sarıyıldız ve Arslan’ı görevden uzaklaştıran İçişleri Bakanlığı Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şenel’i kayyum olarak atadı.

Polisin 3 gündür etrafını çevirdiği Akdeniz Belediyesine sabah saatlerinde gelen Zeyit Şenel başkanlık makamına oturdu.

Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Zeyit Şenel’in ilk işi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını makam odasına asmak oldu. Erdoğan’ın fotoğrafı altında poz veren Şenel, kamuoyuna ilk açıklamasında ilçe genelinde belediye hizmet, proje ve çalışmaların aksamadan süreceğini, kent sakini vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla süreceğini ifade etti.

3 gündür giriş çıkışların yasak olduğu Akdeniz Belediyesi etrafındaki polis bariyerlerinin Salı sabahı kaldırılacağı ve vatandaşların iş ve işlemleri için Salı sabahından itibaren belediyeye girebileceği bildirildi.

SEÇER’DEN KAYYUM TEPKİSİ: MİLLET İRADESİNE SAYGISIZLIK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına “Millet iradesine saygısızlık; demokrasiye ve hukuk devletine olan inancımızı tahrip etmeye yönelik yeni bir karar” şeklinde tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan’ın tutuklanarak yerine kayyum atanmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Seçer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Henüz 9 ay önce halkın oyu ve yargının onayı ile seçilmiş Akdeniz Belediye Başkanı ve meclis üyelerini tutuklayıp kayyım atamak…

Millet iradesine saygısızlık; demokrasiye ve hukuk devletine olan inancımızı tahrip etmeye yönelik yeni bir karar.

Bir taraftan barış, çözüm diyerek toplumu umutlandıranlar diğer taraftan antidemokratik uygulamaları devam ettirmekteler.

Vicdan kabul etmiyor, akıl almıyor."