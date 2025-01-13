Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan kayyum açıklaması: 'Demokrasiye darbe!'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:43

Güncelleme: 13.01.2025 - 09:43

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanması kararına tepki gösterdi.

Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz siyasi soykırım operasyonları kapsamında rehin alındı. Akdeniz halkının iradesiyle seçilen belediyemize kayyım atandı. Akdeniz belediyemize kayyım atanması demokrasiye açık darbedir. Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttır. Reddediyoruz. Bir yandan iç barış konuşulurken diğer yandan halkların iradesinin gaspı akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulmasından bir an önce vazgeçilmesi çağrısı yapıyoruz. Kayyım zorbalığına, demokrasiye dönük darbelere ve Kürt düşmanlığına karşı demokratik mücadelemizi yükselteceğimizin sözünü yineliyoruz. Zalimler ve zorbalar kaybedecek, halk kazanacak!” ifadelerine yer verildi.

"KAYYUM KENTLERİ TALAN ETMENİN ŞİFRESİ"

Tülay Hatimoğulları ise, şu tepkiyi gösterdi:

“İktidar emrindeki yargı eliyle bir kez daha halk iradesine dönük darbe gerçekleştirdi. Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Nuriye Aslan, Hoşyar Sarıyıldız ve meclis üyelerimiz tutuklanarak yerlerine kayyım atandı. Türkiye tarihinin kara sayfalarına bir yenisi daha eklendi. Kayyım, halk iradesinin inkarıdır. Demokrasinin kalan kırıntılarını da süpürme zorbalığıdır. Kayyım zorbalığı kentlerin talanının şifresidir. İç barış kayyımla değil; demokrasi ve özgürlüklerle sağlanır. Biz barış umudunu büyütmeye çalışırken yapılan bu irade gaspını kabul etmiyoruz! İktidarın kayyım zorbalığına karşı demokrasiye ve birlikte yaşama inanan herkesi demokratik tavır göstermeye çağırıyoruz. Kayyımlar gidecek ve mutlaka biz kazanacağız!”