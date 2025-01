CHP'nin önerisinden 3 gün sonra kayyum atandı: ‘Masayı Erdoğan devirir’

Yayınlanma: 11.01.2025 - 15:01

Güncelleme: 11.01.2025 - 15:10

DEM Parti’nin terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşen heyeti, siyasi partilere ilk ziyaret turunu geride kalan haftayla tamamladı.

Heyetin salı günü gerçekleştirdiği CHP ziyaretinde, CHP lideri Özgür Özel sürece yönelik samimiyet beklentisi olarak kayyum uygulamasına son verecek yasa teklifinin hemen Meclis’te yasalaşmasını istedi.

Özel’in bu öneriyi gündeme getirmesinden üç gün sonra ve DEM heyeti parti ziyaretlerini yeni bitirmişken, Mersin’de DEM Parti’li Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atandı.

Yaşanan gelişmeyi değerlendiren CHP kurmayları “İktidarın samimiyetsizliğine yeni bir örnek daha görüyoruz. Bir taraftan toplumsal barışı getirme iddiasında olduklarını söylüyorlar, bir taraftan alelacele kayyum atamalarına devam ediyorlar. Aslında halkın iradesine hiçbir saygı duymadıklarını, bir demokrasi kaygısı taşımadıklarını da gösteriyorlar. Bu iktidarın gerçekten hukuk devletini inşa etme, halkın iradesine saygılı olma gibi bir derdi yok. Kendi kısır ve çıkarcı gündemlerine bağlılar. Ne adım atıyorlarsa da o gündem çerçevesinde atıyorlar” dedi.

"HALK SAMİMİYETSİZLİĞİ GÖRMELİ"

DEM Parti ile yaptıkları görüşmede iktidara yönelik endişelerini anlattıklarını anımsatan CHP kurmayları “Zaten anayasa ve Erdoğan’ın yeniden adaylığıyla ilgili kişisel hesapları, sürecin samimiyetsizliğiyle ilgili endişelerimiz anlatmıştık. Gezi tutukluları, devam eden kayyum uygulamaları, görüşmeye katılan Ahmet Türk’ün yönettiği belediyeye bile kayyum atamalarını söylemiştik. Şimdi bu son adımı da insanların takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu adımın sürece etkisini de değerlendiren partililer “Kayyum her zaman toplumsal barışa katkı vermeyecektir. Bu kayyum da adı her neyse, isim koymadıkları bu sürece zarar verecek bir adım oldu. Biz her şeye rağmen Türkiye demokrasisine katkısı olacak adımları atmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Halkın da samimiyetsiz olanları görmesini istiyoruz. Hem kayyum uygulamalarının kalkması hem de sürecin şeffaf, Meclis’te kurulacak bir komisyonda sürmesiyle ilgili çağrımızı yineliyoruz. Biz insanların sorunu gerçekten çözülsün istiyoruz. Ama bu sürecin sonunda masa dağılırsa, dağıtan da yine Erdoğan olacak” diye konuştu.