Akın Gürlek'ten 'Rasim Ozan Kütahyalı' açıklaması: 'MASAK takibine takılmış durumda'

19.05.2026 12:25:00
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasadışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı için "Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Gürlek, operasyonun arkasında ciddi bir mali takibin olduğunu vurguladı.

"HAREKETLER MASAK TAKİBİNE TAKILDI"

Bakan Gürlek, Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklandığını hatırlatarak, ​"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin kesintisiz sürdüğünü ifade eden Gürlek, "dijital mecralara yönelik yaptırımların da kararlılıkla uygulandığını" belirtti.

ESKİ FUTBOLCULARA KIRMIZI BÜLTEN

Akın Gürlek, firari isimler ve erişim engelleriyle ilgili olarak ise "Kamu düzenini ilgilendirdiği için bu sitelere yönelik hızlıca erişim engelleme kararları alınıyor. Yurt dışındaki şüphelilerin, aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı" diye konuştu.

Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Kendisini polis olarak tanıtmış, Nagehan Alçı'yı suçlamıştı: Rasim Ozan Kütahyalı'nın o mesajları yeniden gündemde
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı hakkında attığı mesajlar yeniden gündem oldu. Kütahyalı, kendisini polis olarak tanıtarak Alçı'yı "Yunan ajanı" olmakla suçlamıştı.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesini okudum.
Gazeteci Murat Ağırel, 'Onlar' adlı Youtube kanalında hakkında tutuklama kararı verilen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında dikkat çekici iddialarda bulundu.