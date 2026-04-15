Akın Gürlek'ten yeni 'Gülistan Doku' açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Gülistan Doku' soruşturmasıyla ilgili olarak AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Olayla ilgili kendisinin talimatıyla harekete geçildiği iddiasının doğru olmadığını söyleyen Gürlek, "2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhule alınmıştı... Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Yoğun şüpheler var. Bir kız çocuğunun öldürülüp öldürülmediği de belli değil. Başsavcımız çok ince çalıştı, gerekenler yapıldı. Kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Şu anda soruşturma devam ediyor, gözaltında kişiler var. Muhtemelen deliller toplanma aşamasında. Bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşturmaya müdahale etme veya talimat verme yetkimiz yok. Bu soruşturmanın üzerine gidilmesi çok önemli" dedi.

Gürlek, "Sadece o soruşturmayla ilgili bir mesajımız yok sadece. Şahıslar önemli değildir, suç var mıdır, yok mudur, şüpheli var mıdır yok mudur, görevi önemli değildir. Savcılar buna bakmaz zaten" ifadelerini kullandı.