Akın Gürlek'ten yeni 'Gülistan Doku' açıklaması

15.04.2026 12:27:00
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Gülistan Doku' soruşturmasına ilişkin “Dosya faili meçhule kalmıştı. Başsavcılık soruşturmayı yürütüyor. Başsavcılık delilleri topladı. Çok titiz çalıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmeli” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Gülistan Doku' soruşturmasıyla ilgili olarak AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu. 

Olayla ilgili kendisinin talimatıyla harekete geçildiği iddiasının doğru olmadığını söyleyen Gürlek, "2020 yılında işlenmiş, vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı, faili meçhule alınmıştı... Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Yoğun şüpheler var. Bir kız çocuğunun öldürülüp öldürülmediği de belli değil. Başsavcımız çok ince çalıştı, gerekenler yapıldı. Kamu vicdanını yaralayan bir davranıştı. Soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Şu anda soruşturma devam ediyor, gözaltında kişiler var. Muhtemelen deliller toplanma aşamasında. Bizim Adalet Bakanlığı olarak soruşturmaya müdahale etme veya talimat verme yetkimiz yok. Bu soruşturmanın üzerine gidilmesi çok önemli" dedi. 

Gürlek, "Sadece o soruşturmayla ilgili bir mesajımız yok sadece. Şahıslar önemli değildir, suç var mıdır, yok mudur, şüpheli var mıdır yok mudur, görevi önemli değildir. Savcılar buna bakmaz zaten" ifadelerini kullandı. 

Kadınlar Gülistan Doku için yürüdü: ‘Gözaltılar önemli ancak eksik’ Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yaşanan gelişmelerin ardından Tunceli Kadın Platformu tarafından yürüyüş ve açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün itibarıyla soruşturma kapsamında yaşanan gözaltıları, soruşturmanın seyri açısından önemli buluyoruz. Bugün yaşananlar, kamuoyunun yıllardır verdiği adalet mücadelesinin geç de olsa karşılık bulmasıdır ancak eksiktir” denildi.
Gülistan Doku’nun avukatından çarpıcı açıklama: ‘Örtbasçı üst düzey kamu görevlisinin eylemini delillerle paylaşacağız’ Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltılar sürerken, ailenin avukatı Ali Çimen’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Çimen, “Yarın örtbasçı fail olarak kodladığımız üst düzey kamu görevlisine ilişkin delilleri açıklayacağız” dedi.
Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku o ismi işaret etti: 'Dönemin Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel katildir' Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, “Dönemin Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku’nun katilidir, açıklıyorum” dedi.