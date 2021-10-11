Akit yazarı Kara: Kadının çalışma hayatına katılması israf

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:19

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, "Ekonomik krizin çözümü israf etmemekte yatıyor" başlıklı bugünkü yazısında israfın nedeni olarak kadının çalışma yaşamında olmasını gösterdi.

Yazısında "Tüketim ekonomisi ve kadınların yuvalarından uzaklaştırılması tam bir bataklıktır. Kadınların çalışma hayatına atılması ile birlikte aile faciaları çığ gibi büyüyor…" diyen Kara, bu görüşünü "Eskiden yani tek bir kişi çalışırken evde annelik yapan kadınlar israftan kaçınıyorlardı. Hatta tasarruf edip daha iyi eve taşınma ve daha iyi şartlarda yaşama imkânı buluyorlardı. Lakin kadın çalışma hayatına girince her şey alt üst oluyor. Bir kere; kreş, giyim-kuşam ve yiyecek masrafları aşırı derecede yükseliyor", "Çalışan kadınların giyim kuşam masrafları ve ailede birlikte yemek yenilmediği için ortaya çıkan yeme içme giderleri ise son derece yükseliyor. Hâlbuki hem lezzetli hem de oldukça hesaplı olarak yapılmış ev yemekleri her bakımdan çok daha iyi iken; fast-food türü yiyecekler yüzünden sağlığı bozulan insanlara, obezite hastalığı bu israfın faizi olarak geri dönüyor." diyerek savundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın "Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını yüzde 34’ten yüzde 38,5 seviyesine çıkarmaya çalışıyoruz" sözlerini de eleştiren Kara, yazısında "Yol yakınken bu yanlış hesaptan dönmek gerekir" diyerek kadınların "yuvalarına dönmesi ve tasarruf yapmalarının öğütlenmesi gerektiğini" dile getirdi.