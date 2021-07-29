İsmail Saymaz araya girdi, Akit yazarı çark etti

29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:26

TV100'deki Yüz Yüze programında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'yı fena yakaladı.

İşte o konuşma:

Akit yazarı: Bayram namazını Kapalı Maraş’ta kıldım.

İsmail Saymaz: Kapalı Maraş’ta cami mi var?

Akit yazarı: Yok Lefkoşa’da kıldım. Yani Kapalı Maraş’taydım.

İsmail Saymaz: He ben de dedim plajda mı kıldın nerede kıldın.