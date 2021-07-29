İsmail Saymaz araya girdi, Akit yazarı çark etti
Gazeteci Hacı Yakışıklı Kapalı Maraş’ta namaz kıldığını iddia etti, Saymaz araya girince çark etti.
TV100'deki Yüz Yüze programında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı'yı fena yakaladı.
İşte o konuşma:
Akit yazarı: Bayram namazını Kapalı Maraş’ta kıldım.
İsmail Saymaz: Kapalı Maraş’ta cami mi var?
Akit yazarı: Yok Lefkoşa’da kıldım. Yani Kapalı Maraş’taydım.
İsmail Saymaz: He ben de dedim plajda mı kıldın nerede kıldın.
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