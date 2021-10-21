Akit yazarı Kavaklı: MEB’in kitapları ateizmin ve deizmin kaynağını oluşturuyor

21 Ekim 2021 Perşembe, 10:09

Milli Eğitim Bakanlığının 'en yüksek danışma kurulu' olarak tanımlanan, eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek amacıyla eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip, tavsiye kararları hazırlayan 'Milli Eğitim Şurası' 7 yıl sonra toplanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş katılımla 1-3 Aralık'ta toplanacak Millî Eğitim Şurası öncesi iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'in "eğitimci" yazarı Ali Erkan Kavaklı, Bakanlığa ders kitaplarının içeriğinin daha fazla dinselleştirmesi çağrısında bulundu.

MEB'in kitaplarında "ateist anlatım" olduğunu öne süren dinci yazar, "Fen bilgisi kitapları bir Müslümanın kabul edemeyeceği yanlışlarla dolu" diyerek şöyle yazdı:

"1.Doğa tanrılaştırılıyor, evrende olup bitenlerin öznesi doğa ve varlıklar olarak anlatılıyor.

2.Yaratıcı inkâr ediliyor; sanatlı, güzel, mucize varlıklar kendiliğinden oluyor, kendi kendini yapıyor şeklinde anlatılıyor.

3.Bitkiler tanrılaştırılıyor. Bitkiler besin üretiyor, oksijen üretiyor, deniyor.

4. Allah’ın varlığı gizleniyor, oluşuyor, dönüşüyor diyerek edilgen çatılı, öznesiz fiillerle evrendeki harika düzeni anlatarak inkârcı üslup kullanıyor.

5. Allah’ın kanunlarına; Dalton Kanunu, Newton Kanunu, Bor Atom Modeli deniyor. "

"MEB’in kitapları ateizmin ve deizmin kaynağını oluşturuyor, dinsizlik aşılıyor" iddiasında bulunan Kavaklı, yazısını iktidara ve Bakanlığa "Milli Eğitim Şûrası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde toplanıyor. Dindar nesiller yetiştirmek isteyen cumhurbaşkanımız inançlı ilim adamlarını yetkilendirmeli, MEB, devlet eliyle, not zoruyla milletimizin evlatlarına ateizm dayatmaktan vazgeçmeli" çağrısı yaparak tamamladı.