Özgür Özel, 'CHP'nin adayını' anlattı: 'Aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili...'

Yayınlanma: 13.10.2024 - 12:20

Güncelleme: 13.10.2024 - 12:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ?İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim için yaptığı çağrıyı yineledi, "CHP'nin adayını" anlattı.

CHP lideri, "CHP'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki AK Parti'nin adayı kim?" diye sordu.

'EKREM VE MANSUR BAŞKANIMIZLA ÖVÜNÇ DUYUYORUZ AMA...'



Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayına yönelik tartışmalara ilişkin olarak, "Biz Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz ama ikisinin de ortak ifadesi de şu: Bu biz tuzak, bizi erkenden aday tartışmasına çekmek, Türkiye'nin gündemini örtmek, kendi içlerindeki çatlakları ve çaresizlikleri gizlemek istiyorlar. Bizim bir aday sorunumuz yok" değerlendirmesini yaptı.



ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, "Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Madem ki erken seçimden kaçıyor adaya ihtiyacı var demektir" dedi.



Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:



* Biz Ekrem başkanımızla, Mansur başkanımızla övünç duyuyoruz. İkisinin ortak ifadesi şu; bizi erkenden aday tartışmasına çekmek kendi içlerindeki çatlakları önlemek istiyorlar Günü gelince bütün üyelerimizle oturur adayın kim olacağına karar verir, en doğru adayı belirleriz. Türkiye'yi içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarırız.

* Peki AK Parti'nin adayı kim? Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Erdoğan adaylıktan kaçıyorsa gelecek sene kasımda bizim belirlediğimiz adayımızın karşısına geçemiyorsa, 'ben hazırım, iddialıyım hadi bakalım Cumhuriyet Halk Partisi' diyemiyorsa ona aday lazım.

* Erdoğan kimi aday yapacak, damadı mı yapacak. Süleyman Soylu ya da Ali Yerlikaya'yı mı yapacak? Onların arasındaki kirli çamaşırları ortaya dökmekten mi korkuyor? Bugüne kadar herkes konuşuyor, CHP'nin adayı kim diye. CHP'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki AK Parti'nin adayı kim?

* Moral motivasyon yüksek anketlerde birinci partiyiz. Yayınlanan 9 anketin 8'inde CHP 1'inci parti. Böyle bir partinin aday sorunu olmaz. Ama Türkiye'nin önemli büyükşehirlerini CHP'den alamamış hatta vermiş, CHP'nin aldığı seçimin mağlubuna aday bulmak zor olacak.