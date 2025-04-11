Akit yine şaşırtmadı: Gülümsemesi üzerinden Mahir Polat'ı hedef aldı

Ayrımcı, hedef gösterici yayın anlayışıyla tepki çeken yandaş gazete Mahir Polat’ı bir kez daha hedef aldı.

Akit yine şaşırtmadı: Gülümsemesi üzerinden Mahir Polat'ı hedef aldı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:52

İktidara yakınlığıyla bilinen ve habercilik anlayışıyla sıklıkla tepki çeken Akit Gazetesi bir kez daha sağlık sorunları nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ı hedef aldı. 

PİŞKİNCE HEDEF ALDILAR!

Tahliye sonrası, Özgür Özel’in Polat’ı ziyaretinden çekilen bir fotoğrafı birinci sayfasından paylaşan Akit, "İçeride ölüyordu dışarıda gülüyor" başlığıyla verdiği haberde “CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kapıda karşılayan Polat 'turp' gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı. 

İşte o skandal haber...


Etiketler: #Mahir Polat #Yeni Akit

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