Akit yine şaşırtmadı: Gülümsemesi üzerinden Mahir Polat'ı hedef aldı
Ayrımcı, hedef gösterici yayın anlayışıyla tepki çeken yandaş gazete Mahir Polat’ı bir kez daha hedef aldı.
İktidara yakınlığıyla bilinen ve habercilik anlayışıyla sıklıkla tepki çeken Akit Gazetesi bir kez daha sağlık sorunları nedeniyle hakkında ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ı hedef aldı.
PİŞKİNCE HEDEF ALDILAR!
Tahliye sonrası, Özgür Özel’in Polat’ı ziyaretinden çekilen bir fotoğrafı birinci sayfasından paylaşan Akit, "İçeride ölüyordu dışarıda gülüyor" başlığıyla verdiği haberde “CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kapıda karşılayan Polat 'turp' gibi görünüyordu" ifadelerini kullandı.
İşte o skandal haber...
Etiketler: #Mahir Polat #Yeni Akit
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Ses geldiği iddiası: Dün gömülen kişinin mezarı açıldı
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara