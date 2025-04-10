Ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti! Mahir Polat’ın tedavisine hastanede devam edilecek

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:35

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat sağlık sorunları nedeniyle 18 günün ardından ev hapsi cezasıyla tahliye edilmişti.

Elektronik kelepçesi kısa sürede takılan Polat’ın tedavisine, tutuklanmadan önce anjiyo işleminin de gerçekleştirildiği Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam edilecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne(İBB) yönelik ‘Kent Uzlaşısı’ operasyonu kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alınan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat 23 Mart’ta tutuklandı.

Tutuklanmadan iki hafta önce anjiyo olan ve çeşitli sağlık sorunlarına karşın tutuklanan Polat, tansiyon sorunu nedeniyle altı kere tansiyon sorunu yaşandı. İki kere hastaneye kaldırılan Polat’a üç kez de cezaevinde müdahale edildi.

Kaldırıldığı hastanede iki gün yoğun bakımda gözlem altında tutuldu ve anjiyo oldu. Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Polat, önceki gün de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi, hortel takılarak cezaevine gönderildi. Dün yeniden tansiyon sorunu yaşayan Polat, Adli Tıp Kurumu’nun raporu beklenmeden, avukatlarının daha önce yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusunun savcılık tarafından kabul edilmesiyle ev hapsi cezasıyla tahliye edildi.