Özgür Özel, Mahir Polat’ı ziyaret etti: ‘Ne bizim ne milletin tahammülü kaldı’
CHP lideri Özgür Özel, hakkında ev hapsi kararı verilen Mahir Polat’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel “Koltukta kalmak için masum insanlara iftira atanlara ve masum insanları yalancı şahitlerle, sahte tanıklarla içeride tutmaya çalışanlara ne bizim, ne milletin tahammülü kaldı” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında ev hapsi kararı verilerek Silivri Cezaevi’nden tahliye edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ı ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Bugün Silivri’de bulunan herkese ev hapsi de değil tutuksuz yargılama bekliyoruz. Yargılamanın da televizyonlar tarafından canlı yayınlanmasını istiyoruz. Biraz önce kendisini ziyaret ettiğim arkadaşımıza yapılan itham, ‘bir kişiye 50 lira, bir kişiye 100 lira para yollama ve o kişilerin de terörle irtibatlı olması’ gibi akıl almaz bir şey. Yani üstünde para yok diye, ‘Ver bana numaranı, sana atayım’ demiş birkaç yıl önce. Birine 50 lira, birine 100 lira para atmış. Akıl almaz işler. Yarın da Ekrem Başkan’ı ziyaret edeceğim, diğer belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğim. Mahir Bey’in kendi ilaçları, kendi doktoruyla ve ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inanıyoruz.
“İFTİRALARA, SAHTE TANIKLARA TAHAMMÜL KALMADI”
Bir kez cezaevinde bulunan bütün hasta tutuklu ve hükümlülere doğru şekilde tahliye yapılmalarını, tedavilerinin sağlanmasını, başka tedbirlerle tutulmalarını düşünüyoruz. Sayın Veli Ağbaba ile birlikte bundan tam 13 yıl önce ‘hasta mahpuslar’ diye bir raporumuz, bir kitabımız var. O günden bugüne halen bu sorunun çözülmemiş olmasını Türkiye adalet sistemi açısından da sorunlu görüyoruz. Tüm arkadaşlarımızı yanımızda ve sandığı önümüzde istiyoruz. Millet hakemdir. Bu kadar yalancı şahitlerin, gizli tanıkların iftiraları ile bir tane kanıt olmayan dosyalarda herkes görecek masumiyetini ve milletin hakemliğinin bir an önce ortaya çıkması lazım. İftiracılarla masumların arasındaki tercihi millet yapsın. Bu ülkeyi artık temiz, namuslu, çalışkan insanlar yönetsin ve yüceltsinler istiyoruz. Koltukta kalmak için masum insanlara iftira atanlara ve masum insanları yalancı şahitlerle, sahte tanıklarla içeride tutmaya çalışanlara ne bizim, ne milletin tahammülü kaldı.”
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