Ali Mahir Başarır'dan 'Mahir Polat' paylaşımı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ali Mahir Başarır'dan 'Mahir Polat' paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 20:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklu bulunan Mahir Polat hakkında sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi kararı verildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçsuz birisinin ev hapsine alınmasına sevinilecek duruma getirenler utansın… Sevgili Mahir Polat'ın bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyorum. Adaletin yeniden bu ülkeye döndüğü, cezaevinde tutsak olan tüm yol arkadaşlarımızla kavuştuğumuz, karanlığı hep birlikte dağıttığımız günler çok yakın. Her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Ali Mahir Başarır #Mahir Polat #CHP

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