AKP adaylarını 5 Ocak'ta açıklıyor: 'Ankara adayı kesinleşti, İstanbul yüzde 70'

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:16

Güncelleme: 02.01.2024 - 10:16

Yeni yıl ile birlikte siyaset gündemi tamamen yerel seçimlere döndü.

Siyasi partiler yerel seçimler için hazırlık çalışmalarına devam ederken, AKP’nin 5 Ocak’ta İstanbul ve Ankara’daki belediye başkan adaylarını açıklayacağı iddia edildi.

2 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberinr göre AKP, İstanbul’da Ali Yerlikaya, Ankara’da ise Turgut Altınok isimleri aday olarak öne çıktı.

Saymaz, İstanbul’da ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yüzde 30 şanslı olduğunun ifade edildiğini, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya ise şans verilmediğini iddia etti.

Buna göre, ismi İstanbul için öne çıkan Ali Yerlikaya'nın adaylığa soğuk baktığı belirtiliyor.

Saymaz'ın haberinin ilgili kısmı şu şekilde:

"Ankara’da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ortak adaylığının kesinleştiği ifade ediliyor. Altınok’un aday gösterilmesi halinde, kanlı bıçaklı olduğu Melih Gökçek’in nasıl bir tutum alacağını kestirmek çok güç. Çünkü Gökçek’in Mansur Yavaş’tan daha fazla sevmediği biri varsa, o da Altınok.

İstanbul’da ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yüzde 70, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın yüzde 30 şanslı olduğu ifade ediliyor. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya şans verilmiyor.

YERLİKAYA SOĞUK BAKIYOR

Bu arada, Yerlikaya’nın adaylığa soğuk baktığı belirtiliyor. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak da var.

Yerlikaya’nın muhaliflerin gönlünü çalmaya ilişkin paylaşımları AK Partilileri öfkelendirirken, adı İBB adaylığına geçtiği için muhalefette de ona eleştiriler artıyor.

Yerlikaya’nın Habur rezaleti günlerinde Şırnak Valisi olduğu, Kadir Mısıroğlu’nun cenazesine katıldığı, İBB’ye kayyum atandığı gün başkanlık odasındaki Atatürk portresini kaldırttığı hatırlatılıyor.

Yerlikaya’nın Konyalı olması, valilik dışında İstanbul’la hiçbir bağının bulunmaması bir dezavantaj.

Son dakikada tombaladan Ergün Turan çıkarsa şaşırmam."