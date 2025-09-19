Son dakika... AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı!

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Operasyonda Sungur'un yanı sıra iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
ESKİ BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI!
Öte yandan, Kırıkkale Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta eski Yahşiyan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.