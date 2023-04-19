AKP Adıyaman milletvekili adayları kim? AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Adıyaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Adıyaman milletvekili adayları kim? AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:05
AKP Adıyaman milletvekili adayları kim? AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
Abone Ol google-news

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Adıyaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Adıyaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Adıyaman milletvekili adayları kim? AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi...

AKP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RESUL KURT

İSHAK ŞAN

MUSTAFA ALKAYIŞ

HÜSEYİN ÖZHAN

ZİYA POLAT


AKP AKP milletvekilleri akp milletvekili adayları adıyaman

İlgili Haberler

AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!

AKP Şanlıurfa milletvekili adayları kim? AKP Şanlıurfa milletvekili adayları tam listesi!
Ankara 1. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor?

Ankara 1. Bölge ilçeleri hangileri? Ankara 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler