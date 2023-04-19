Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:05

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:05

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Adıyaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Adıyaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Adıyaman milletvekili adayları kim? AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi...

AKP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RESUL KURT

İSHAK ŞAN

MUSTAFA ALKAYIŞ

HÜSEYİN ÖZHAN

ZİYA POLAT