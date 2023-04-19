AKP Adıyaman milletvekili adayları kim? AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Adıyaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Adıyaman milletvekili adayları kim? AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Adıyaman milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Adıyaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Adıyaman milletvekili adayları kim? AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Adıyaman milletvekili adayları tam listesi...
AKP ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
RESUL KURT
İSHAK ŞAN
MUSTAFA ALKAYIŞ
HÜSEYİN ÖZHAN
ZİYA POLAT
Resmi İlanlar
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