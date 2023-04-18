AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi...
AKP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEHMET MUŞ
ÇİĞDEM KARAASLAN
YUSUF ZİYA YILMAZ
ORHAN KIRCALI
ERSAN AKSU
MÜCAHİT YILMAZ
HAVVA ŞEN SAYGIN
KADİR KAYAN
İRFAN ŞENOCAK
Resmi İlanlar
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