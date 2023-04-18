Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:51

Güncelleme: 18.04.2023 - 17:51

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi...

AKP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET MUŞ

ÇİĞDEM KARAASLAN

YUSUF ZİYA YILMAZ

ORHAN KIRCALI

ERSAN AKSU

MÜCAHİT YILMAZ

HAVVA ŞEN SAYGIN

KADİR KAYAN

İRFAN ŞENOCAK