AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Samsun milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 17:51
AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Samsun milletvekili adayları kim? AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Samsun milletvekili adayları tam listesi...

AKP SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET MUŞ

ÇİĞDEM KARAASLAN

YUSUF ZİYA YILMAZ

ORHAN KIRCALI

ERSAN AKSU

MÜCAHİT YILMAZ

HAVVA ŞEN SAYGIN

KADİR KAYAN

İRFAN ŞENOCAK


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